Национална награда за ученици от Жълтуша
За втора поредна година отборът на ОУ "Отец Паисий" от ардинското село Жълтуша завоюва сребърен медал в състезанието „Защита при бедствия, аварии и ка...
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За втора поредна година отборът на ОУ "Отец Паисий" от ардинското село Жълтуша завоюва сребърен медал в състезанието „Защита при бедствия, аварии и ка...
Благоевград. Който го може, го може. Това доказаха домакините от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев", които организираха перфектно състезание по информационни...
София. Национално състезание на ученическите екипи по първа помощ, организирано от Младежкия Червен кръст, ще се проведе днес, в Националния учебен це...