Джакпот от 10,2 млн. лева от Национална лотария тази сряда
Джакпотът в играта „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ" на Национална лотария стигна рекордните 10,2 млн. лева. Най-голямата печалба в българската история може да бъде...
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Джакпотът в играта „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ" на Национална лотария стигна рекордните 10,2 млн. лева. Най-голямата печалба в българската история може да бъде...
Братя близнаци от село Микрево ще си поделят голямата печалба 1 600 000 лева, къща и „Порше" на Националната лотария. 30-годишните Благовест и Светос...