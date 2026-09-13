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Национализмът е идиотщина

Национализмът е идиотщина

Норберт Блюм е известен политик от ХДС, министър в продължение на 16 години (1982-1998). Макар че дълго време е ключова фигура в една дясно центристка...

27 август | 6:40
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