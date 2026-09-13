„Армеец“ връчи приза „Сава Муткуров“ на отличника на НВУ
Застрохователното дружество осигурява паричната награда за трета поредна година
Следете всички новини, анализи и коментари за Национален Военен Университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Застрохователното дружество осигурява паричната награда за трета поредна година
Инцидентът е станал в четвъртък около 19:30 часа
Съдът в Казанлък остави рецидивиста за постоянно в ареста
Притискала колата на младежите в мантинелата
Пореден вандализъм, нарече вицепремиерът нападението над курсанти
Йордан Пенев има дебело криминално досие
Велико Търново. Националният военен университет „Васил Левски" ще отбележи 136 години от създаването си. Тържеството ще се проведе утре, 26 ноември, о...