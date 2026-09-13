Съдбата на НОЩ ясна. Няма го
няма заповед за възстановяване на дейността му
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няма заповед за възстановяване на дейността му
Информацията за болните от коронавирус ще се дава с прессъобщения
Така ще се предоставя информация на медиите като се обобщава и динамиката на ситуацията от изминалото денонощие
Ще бъде обсъдено провеждането на масовите събирания в православните храмове
МВР е реагирало с редица мерки веднага след информацията за терористичното нападение в Брюксел. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Г...