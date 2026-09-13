Поражение за Марин льо Пен на изборите във Франция
Дясноцентристите и кандидатите от управляващата Социалистическа партия спечелиха втория тур на регионалните избори във Франция. По този начин Национал...
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Дясноцентристите и кандидатите от управляващата Социалистическа партия спечелиха втория тур на регионалните избори във Франция. По този начин Национал...
Париж. Хиляди протестираха във Франция срещу победата на крайнодесния "Национален фронт" на Марин льо Пен на европейските избори. В Париж демонстрира...
Крайната десница руши статуквото, но не може да управлява Васил Василев, председател на фондация "Братя Василеви", коментира от Париж резултатите от...