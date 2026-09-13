Мелле на пътя в София! Има ранени
Къде е станал инцидентът
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Къде е станал инцидентът
Ако се приеме обмисляната санкция
За кого се притеснява
Два автобуса на градския транспорт се удариха в София
Дрогиран бургазлия с "Алфа ромео" се опитал да избута от пътя с автомобила си "Мазда-3" и заплашил жената зад волана на " с пистолет.
Трима младежи, на 25,17 и 15 години, са загинали на място при катастрофа с БМВ на пътя между старозагорскте села Ветрен и Николаево, община Николаево.
Инцидентът е станал в старозагорското с. Сърнево
Подобрената застраховка "Автокаско" на ЗК "Лев Инс" АД вече включва напълно безплатно помощ на пътя при авария. В пакета от услуги, които не се заплащ...