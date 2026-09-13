Дрогиран бургазлия с "Алфа-ромео" заплашва с пищов на пътя

Дрогиран бургазлия с "Алфа ромео" се опитал да избута от пътя с автомобила си "Мазда-3" и заплашил жената зад волана на " с пистолет.