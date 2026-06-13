МВР издирва 63-годишен мъж
Областната дирекция на МВР- София издирва Недялко Станчов Василев на 63 години от село Петърч. Той е в неизвестност от 23.04.2015г., когато е напуснал...
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Областната дирекция на МВР- София издирва Недялко Станчов Василев на 63 години от село Петърч. Той е в неизвестност от 23.04.2015г., когато е напуснал...