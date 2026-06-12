Боб Марли превърна регето в знаме
"Ставай, надигни се, защити правата си!Ставай, изправи се, не се отказвай от борбата!Проповедникът не ми е казал, че раят се намира в гроба, под земят...
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"Ставай, надигни се, защити правата си!Ставай, изправи се, не се отказвай от борбата!Проповедникът не ми е казал, че раят се намира в гроба, под земят...