Швейцарец четка "Лудогорец" в Испания
Шампионите разпускат с разходка сред маймунки Треньорът на "Спартак" М Мурат Якин засипа "Лудогорец" с похвали пред пратениците на руските медии в Ис...
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Шампионите разпускат с разходка сред маймунки Треньорът на "Спартак" М Мурат Якин засипа "Лудогорец" с похвали пред пратениците на руските медии в Ис...
Бодигардът (с шапката) проправя път за Мурат Якин през терминал 1
"Лудогорец" дава билети без пари на таланти