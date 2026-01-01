МОК призна три спорта за олимпийски. Кои?
Това се случи дни преди старта на 32-те Летни игри
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Това се случи дни преди старта на 32-те Летни игри
Шефът на Локо помогна на треньора по муай тай от боксов клуб "Лаута Арми"
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи почетни медали на шампионите и призьорите от световното първенство по муай тай, което се проведе в...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи почетни медали на шампионите и призьорите от Световното първенство по кикбокс и Европейския шампио...
Осем мача включва програмата на Третата професионална гала вечер по кикбокс и муай тай в столичната зала „Христо Ботев" на 16 октомври 2015 г (събота)...
Близо месец, след като гордо обяви решението си да се присъедини към "Ислямска държава" шампионът по муай-тай Валдет Гаши е намерил смъртта си. Родени...
Най-успешният кикбоксьор в историята Семи Шилт пристига в София за втората професионална гала вечер, организирана от продуцентска компания „Про файт"...
София. Първата гала вечер по професионален кикбокс и муай тай у нас от 20 години насам препълни столичната зала „Христо Ботев". Над 3000 фенове на бой...