След призива на Пеевски! МОСВ зад хората срещу опасната мраморна мина
Екоинспекцията разчита на тясното партньорство с местните жители и пряко си сътрудничи с тях, обяви ековедомството
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Екоинспекцията разчита на тясното партньорство с местните жители и пряко си сътрудничи с тях, обяви ековедомството
Според протестиращите, част от терена попада в биорезервата "Червената стена", а проектът носи сериозни екологични рискове