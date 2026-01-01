Драматична развръзка в Гран при на Австрия
Андреа Довициозо с Дукати измъкна първото място
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Андреа Довициозо с Дукати измъкна първото място
Талантът победи Мартин Чой
Световният шампион Хорхе Лоренсо с „Ямаха" спечели Гран при на Италия по мотоциклетизъм на писта в Кралския клас, кръг от световния шампионат, съобщав...
Българска федерация по мотоциклетизъм остана без лицензи за световни и европейски шампионати през 2015 г. Пилотите по мотоциклетизъм на писта и суперм...
Най-успешният български мотоциклетист Мартин Чой започва сезон 2014 отново с подкрепата на ЗАД "Армеец". В "Арена Армеец" Globul Racing Team представ...
За пети пореден път Богдан Николов бе избран за президент на федерацията ни по мотоциклетизъм. Той ще продължи да ръководи централата у нас и в следв...
Федерацията по мотоциклетизъм раздаде над 100 комплекта медали, купи и плакети на най-добрите състезатели за 2013 г. Наградите бяха връчени на изиска...
София. Богдан Николов съзря кампания срещу него и Федерацията по мотоциклетизъм. "Бюджетът ни за тази година е 616 000 лв., а останалите 3 млн. лв. с...
Близо 100 000 лв. е вложила община Левски за трасето в Козар Белене