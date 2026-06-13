Турският Микеланджело с български корен. Мостове на заедността
Великият архитект Синан е оставил своите шедьоври по целите Балкани, дюлгери вграждали невестите си в строежите
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Великият архитект Синан е оставил своите шедьоври по целите Балкани, дюлгери вграждали невестите си в строежите
Паметникът на майстора на бойни изкуства се превърна в символ на борбата с COVID-19
Босненците продават мъката си, за да оцеляват Патроните са най-търсените сувенири в града, паметник на войната Мостар - София С болката на Мостар н...