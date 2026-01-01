Москов: Догодина ликвидираме листата на чакащите в Онкологията
Някъде към март следващата година листата на чакащи тук в онкологията ще бъде ликвидирана и моментната потребност на пациентите да бъде задоволена.Тов...
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Някъде към март следващата година листата на чакащи тук в онкологията ще бъде ликвидирана и моментната потребност на пациентите да бъде задоволена.Тов...
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