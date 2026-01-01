Осъдиха на смърт 683-ма поддръжници на Морси
Кайро. Египетски съд осъди на смърт лидера на "Мюсюлмански братя" Мохамед Бади и още 683-ма поддръжници на сваления президент Мохамед Морси, предаде R...
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Кайро. Египетски съд осъди на смърт лидера на "Мюсюлмански братя" Мохамед Бади и още 683-ма поддръжници на сваления президент Мохамед Морси, предаде R...
Кайро. 119 поддръжници на бившия президент на Египет Мохамед Морси са осъдени на три години затвор заради участието им в протестите срещу свалянето му...
Съд в Египет постанови най-тежката присъда за 529 поддръжници на сваления от власт президент ислямист Мохамед Морси. Смъртните им присъди са по обвине...
Кайро. Делото срещу сваления египетски президент Мохамед Морси бе отложено за началото на следващата година. Това стана малко след началото на днешнот...
Най-малко 90 души са загинали при сблъсъците
Отстраненият от власт президент на Египет Мохамед Морси не е в затвора, а под арест във вила на пътя Кайро-Суец, принадлежаща на военни. Според сайта...
Кайро. Група неизвестни лица, въоръжени с огнестрелно оръжие, тази нощ са нападнали митинг на привърженици на египетския президент Мохамед Морси, като...