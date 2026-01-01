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Държат Морси във вила

Държат Морси във вила

Отстраненият от власт президент на Египет Мохамед Морси не е в затвора, а под арест във вила на пътя Кайро-Суец, принадлежаща на военни. Според сайта...

29 юли | 22:15
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