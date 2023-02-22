Силиконът стана демоде, миски свалят имплантите
В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
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В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
Моделът разкри шокиращи подробности за кошмара, през който е преминала
Нейното изказване
Голямото събитие ще е на 22.02.2023 г.
По-рано се твърдеше, че моделката е била изгонина от квартирата си
Миналата сряда скандалната моделка бе ограбена, докато дава курбан в столичен ресторант
Заподозрени за кражбата са колежки, приятелки и приближени на красавицата
Не съм безработна, имам три компании. Изплаших се защото си видях бикините до секс играчки, разказа обраната моделка
Точната стойност на откраднатото от дома на плеймейтката е около 92 000 евро
Данъчните са останали силно озадачени от внушителния размер на обира в апартамента й
Изчезнали са пари и скъпи часовници. Няма следи от влизане с взлом
Моника Валериева да напусна къщата на VIP Brother. На четвъртите елиминации в шоуто зрителите решиха, че Луна и Кичка Бодурова трябва да останат, а пл...