Ще има все повече квартали като Моленбек
„Квартали като Моленбек в Брюксел ще се появяват и ще стават все повече. Това са едни затворени общности, гета, в които полицията и военните рядко стъ...
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„Квартали като Моленбек в Брюксел ще се появяват и ще стават все повече. Това са едни затворени общности, гета, в които полицията и военните рядко стъ...
Наистина ли във Франция има около сто места като Моленбек? Говорейки за "прилики", френският министър за развитието на градовете Патрик Канер отново п...
Точно в 12 часа на обяд цяла Белгия запази минута мълчание в памет на жертвите на атентатите, знамената бяха спуснати наполовина. Хиляди хора се събра...
Франция поиска един от най-издирваните хора в Белгия за участие в атентатите в Париж от ноември да бъде бързо екстрадиран и съден на нейна територия....
Оръжие и боеприпаси са открити в скривалище, намиращо се в брюкселското предградие Моленбек. Това предаде RTL TV. И уточни, че те са открити от работн...
Зрелищните арести на джихадисти в Брюксел днес се завъртяха и в интернет. Както е известно, специалните части атакуваха брюкселското предградие Молнбе...