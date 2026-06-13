Лондон издържал семейството на Джихади Джон
"Дхиди Джон" и неготово семейство са живели на гърба на британския данъкоплатец в последните 20 години, информира Daily Mail. Намирането на дом и осиг...
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"Дхиди Джон" и неготово семейство са живели на гърба на британския данъкоплатец в последните 20 години, информира Daily Mail. Намирането на дом и осиг...