Намериха най-старото място, от което започва историята на Пловдив
Проучват могилата на Брезовското шосе
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Проучват могилата на Брезовското шосе
До село Караново
Могилата в Караново още крие тайни на траките. Кой е погребан в нея?
Днес никой не знае къде е манастирът, опустошен през XIV-XV век В Пенкьовци служил като свещеник свети Софроний Софийски Пенкьовци е пръснато на мах...
Пороите свлекли пръстта и част от крепидата на могилата
Културното министерство спасява гробницата Знаменитата тракийска гробница в Старосел е затворена аварийно. Известната още и като Четиньовата могила е...
Търсачите на съкровища я зарязали преди 20 г. заради подпочвените води
Разград. Около 15 000 лв. са нужни за спасяването на тазгодишните археологически находки от най-голямата могила край Свещари - Омуртаговата. Със средс...
Резерватът Сборяново крие още много неразгадани тайни
Археолози проучват селищна могила до село Бъзовец
Реставрираните бронзови съдове - амфорка и патера с украси по дръжките, от гроб номер 7 в Гурева могила
Пловдив. Открита е гробница на тракийски владетел, управлявал Филиполол около 26 г. след Христа, при археологически разкопки в могилата край Брестовиц...
Находката край Караново спасена от иманярски набези