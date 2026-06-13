Жизел Бюндхен си взе сбогом с модния подиум
Бразилският супермодел Жизел Бюндхен сложи край на модната си кариера. Тя заяви, че появата и на подиума в Сао Пауло ще е последната й, за да може да...
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Бразилският супермодел Жизел Бюндхен сложи край на модната си кариера. Тя заяви, че появата и на подиума в Сао Пауло ще е последната й, за да може да...