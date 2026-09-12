Обрат в медицината! Ваксина срещу рак
"Модерна" прави пробив, пуска медикамент срещу сърдечносъдови заболявания
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"Модерна" прави пробив, пуска медикамент срещу сърдечносъдови заболявания
ЕМА одобри поставянето на ваксината на "Пфайзер" на деца на възраст от 6 месеца до 4 години
Директорът на "модерна" каза кога идва края
Предишни изследвания показваха, че нивата на антитела не намаляват
Това разкри в. "Файненшъл таймс"
Препаратът ще се прилага по същия начин, както при хората на и над 18 години
Те трябва втори път да почуват европейски зелен сертификат
Все още е хипотетично дали в бъдеще ще спада тази възрастова граница
Следващата доставка се очаква на 16 юни
Moderna беше отличена и с наградата „Най-добра нова технология/платформа за ваксина“
Прилагането на трета доза на ваксината способства за повишаването на антителата срещу бразилския и южноафриканския щам
Доставените количества ще се разпределят към регионалните здравни инспекции в страната
Това сочи ново проучване, проведено от Центъра за заразни и паразитни болести на Съединените щати
Това показва последноо проучване
Препаратите веднага са разпределени към регионалните здравни инспекции в страната.
Първата доставка е от 2400 дози
Препаратът е по-лесен за съхранение от този на "Пфайзер" и "Бионтех"
Това обявиха на пресконференция нейни представители, цитирани от "Ройтерс"
Подробна информация за американския продукт
Първата доставка е от 2400 дози