Червен код за реките Мочурица и Тунджа
Критично е нивото на река Марица при Свиленград София. Критично остава нивото на р. Марица при Свиленград, р. Мочурица при Воденичане и Чарда, р. Тун...
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Критично е нивото на река Марица при Свиленград София. Критично остава нивото на р. Марица при Свиленград, р. Мочурица при Воденичане и Чарда, р. Тун...