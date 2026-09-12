Мобилните камери уловиха над 400 нарушители за един ден
460 са отчетените нарушения до момента след пускането на мобилните камери, вчера. Това съобщи пред "Фокус" комисар Бойко Рановски, директор на Национа...
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460 са отчетените нарушения до момента след пускането на мобилните камери, вчера. Това съобщи пред "Фокус" комисар Бойко Рановски, директор на Национа...
Само с тотален и постоянен контрол може да се ограничи войната по пътищата, коментира в интервю за "Дарик" началникът на „Пътна полиция" комисар Бойко...
Голямото пътуване в последния почивен ден вече започна. Трафикът по пътищата в цялата страна е засилен. Някои водачи на автомобили са тръгнали на път...
Мобилни камери в цивилни полицейски коли ще могат в движение да снимат нарушителите на пътя. Това се предвижда в наредбата за използването на мобилнит...
Използването на мобилни камери от КАТ отново ще бъде законно, след като днес депутатите приеха промени в Закона за движение по пътищата. Мобилните зап...
Мобилните камери се връщат на пътя. Това реши парламентът вчера с приетите на първо четене промени в Закона за движение по пътищата. Преди година Върх...
София. КАТ няма да спре мобилните си камери и да ги бракува. Устройствата ще продължат да снимат, но вместо нарушителите да получават електронен фи...