Страхът от нови неща може да е знак за Алцхаймер
До три години може да има ефикасно лекарство срещу това заболяване, казва акад. проф. Лъчезар Трайков
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До три години може да има ефикасно лекарство срещу това заболяване, казва акад. проф. Лъчезар Трайков
С йога и здравословен живот има победа, казва дупничанката От дванадесет лета спътник в живота на 31-годишната Мирослава Владимирова от Дупница е мно...
Варна.По неофициални данни болните от множествена склероза в България са 5000. От тях само 1/3 или по-малко от 1500 са на скъпо струващо лечение ,осиг...
София. Върховният административен съд осъди Здравната каса за дискриминация на болните с множествена склероза. Причината е, че институцията отпуска ед...