Раздават 6 млн. на млекарите по 4 схеми
По 4 различни схеми ще бъдат разпределени малко над 6 млн. евро, извънредна помощ от ЕС за родните млекопроизводители. Средствата ще се отпускат на гл...
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По 4 различни схеми ще бъдат разпределени малко над 6 млн. евро, извънредна помощ от ЕС за родните млекопроизводители. Средствата ще се отпускат на гл...
Важно е ЕС да започне разговори с Русия за отпадане на ембаргото, каза министър Танева България ще получи 6 млн. евро подкрепа за кризата в млечния с...
Спешна среща с МЗХ заради ниските изкупни цени на млякото искат производители. Животновъдите са готови да ликвидират стопанствата си наесен заради лип...
"Параметрите на бюджета не могат да компенсират загубите от тази криза в сектор "Мляко"". Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Т...
Производителите на мляко ще бъдат подпомогнати с пари от бюджета. След отпадането на млечните квоти от 1 април и навлизането в България на по-евтини м...