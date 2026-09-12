Founders Today търси стартиращите предприемачи на България
До 31 август стартиращи и scale up компании могат да кандидатстват в голямото стартъп състезание на Investor.bg
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До 31 август стартиращи и scale up компании могат да кандидатстват в голямото стартъп състезание на Investor.bg
Бъдещето е в дигиталното земеделие, имаме програма за него, казва Севим Али
Предвижда се освобождаване от корпоративен данък за определен период
Предвиждаме програма за ускорена амортизация, казва Кирил Симеонов, кандидат за народен представител на "Има такъв народ" от Варна
Кметът на Варна Иван Портних отправи предизвикателство към младите предприемачи в туризма и учениците във Варна. Община Варна обяви конкурс за млади п...
Официални гости на откриването бяха Кирил Домусчиев, Огнемир Митев и Ангел Ирибозов Над 60 компании от цял свят се включиха в осмото издание на Балка...
Двама българи на по 25 г. се върнаха, за да правят бизнес у нас
София. Президентът Росен Плевнелиев откри младежки бизнес форум „Изгряващи звезди". Той ще даде изява на над 500 студенти и ученици, които ще могат да...