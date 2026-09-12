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Млади срещу стари в Балкана

Млади срещу стари в Балкана

Сливен. Балканското село Ичера се раздели на млади и стари заради проект на стойност над 1 милион евро. Проектът предвижда в селото да бъде изграден ц...

07 октомври | 11:35
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