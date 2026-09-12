Кралев откри младежки център за 3 млн. лв. в Пловдив
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев откри в Пловдив чисто нов младежки център. На церемонията присъстваха областният управител на града под...
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Министърът на младежта и спорта Красен Кралев откри в Пловдив чисто нов младежки център. На церемонията присъстваха областният управител на града под...
На официална церемония днес ЕЙ И ЕС България и община Гълъбово подписаха договор за рехабилитацията на Младежки център в града. Общината отговаря изпъ...
Пловдив. Само след 150 дни край Гребната база в Пловдив ще се издига модерен триетажен комплекс, който ще се използва за Младежки център. Рекордно кра...
Обектът е на стойност близо 2,3 млн. лв. Пловдив. Първа копка на строежа на младежки център в парк "Отдих и култура" ще направят днес кметът на Пловд...
Сливен. Балканското село Ичера се раздели на млади и стари заради проект на стойност над 1 милион евро. Проектът предвижда в селото да бъде изграден ц...
В обновяването на сградата и дейността му се влагат над един милион евро
Стара Загора. Бившето култово кино "Жельо Диманов" до 30 април 2016 година ще се превърне в международен младежки център. Това ще стане възможно, след...