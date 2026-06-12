Започна младежкият олимпийски фестивал в Осогово
Скиорите от Самоков и бордистите на Бороспорт с най-много медали в първия ден
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Скиорите от Самоков и бордистите на Бороспорт с най-много медали в първия ден
Новата дата е за 2026 г
Ръководителят на международния отдел на ПП ГЕРБ София Цветкова участва във втората среща на млади политически лидери от Централна и Източна Европа и К...
Лихтенщайн. Българската делегация на Европейския младежки олимпийски зимен фестивал получи поздравления за спечеления сребърен медал лично от президен...