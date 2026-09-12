Нова възможност за работодателите! 3168 евро на служител
Започна приемът на заявки по проект „Младежка заетост+“
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Започна приемът на заявки по проект „Младежка заетост+“
Осигуряването на младежка заетост е един от основните приоритети на община Благоевград през последните години. Това заяви на среща с ученици и препода...
София. Има вариант за увеличение на пенсиите догодина от 2,4%. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков на...
София. Бюрата по труда набират до 29 септември заявки от работодатели, които желаят да наемат стажанти с евросубсидия. Схемата "Младежка заетост" е от...
София. "От догодина ще отпадне несправедливият данък върху лихвите на банковите депозити, въведен миналата година от бившия финансов министър Симеон Д...