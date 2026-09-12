Всичко за Младен Мутафчийски

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Почина Младен Мутафчийски

Почина Младен Мутафчийски

София. Известният бизнесмен Младен Мутафчийски почина на 62-годишна възраст след кратко боледуване, информира frognews.bg. Мутафчийски бе собственик...

04 ноември | 12:03
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