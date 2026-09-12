Младен Мутафчийски: Не са ми предлагали от ЦРУ

София. "Не съм кредитен милионер", заяви бизнесменът Младен Мутафчийски, обвинен, че е кредитен милионер, принадлежал към ДС, тази сутрин по Нова те...