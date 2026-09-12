Какво за списъка "Бобокови" потвърди Краси Стойчев
Младен Мутафчийски искал да прави холдинг за защита на българските интереси в ЕС
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Младен Мутафчийски искал да прави холдинг за защита на българските интереси в ЕС
София. Не диабетът, а страстите български сложиха край на земния му път, мълвяха стотиците близки, приятели и партньори на бизнесмена меценат Младен М...
Младен Мутафчийски имаше нюх за пари и чувство за хумор, приятел му беше и Джордж Буш
София. Известният бизнесмен Младен Мутафчийски почина на 62-годишна възраст след кратко боледуване, информира frognews.bg. Мутафчийски бе собственик...
София. Никога не съм бил кредитен милионер, обяви бизнесменът Младен Мутафчийски, чието име излезе от списъка на Комисията по досиетата при разсекретя...
София. "Не съм кредитен милионер", заяви бизнесменът Младен Мутафчийски, обвинен, че е кредитен милионер, принадлежал към ДС, тази сутрин по Нова те...