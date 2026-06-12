Мизантропи, смъртта е деполитизирана
Кой се молеше самолетът на Бойко да не кацне Мизантропи. Сблъскваме се с тях всеки ден. Виртуалният свят захранва анонимната им злоба, ретранслира я...
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Кой се молеше самолетът на Бойко да не кацне Мизантропи. Сблъскваме се с тях всеки ден. Виртуалният свят захранва анонимната им злоба, ретранслира я...