Закриват Митница "Свиленград"
От днес се закрива Митница Свиленград, заедно с Митническо бюро „Свободна зона Свиленград", съобщават от Агенция Митници. Митническите пунктове „ЖП г...
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От днес се закрива Митница Свиленград, заедно с Митническо бюро „Свободна зона Свиленград", съобщават от Агенция Митници. Митническите пунктове „ЖП г...
Митниците в Бургас и Пловдив ще си поделят звената на закритата с правителствено решение в края на миналата година Митница Свиленград. Окончателно и...
Свиленград. Откриха и унищожиха над 860 000 къса цигари без акцизен бандерол при митническа проверка на територията на Хасковска област. Това съобщиха...