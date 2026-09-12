Всичко за Митница Свиленград

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Закриват Митница "Свиленград"

Закриват Митница "Свиленград"

От днес се закрива Митница Свиленград, заедно с Митническо бюро „Свободна зона Свиленград", съобщават от Агенция Митници. Митническите пунктове „ЖП г...

11 януари | 8:50
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