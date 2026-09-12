Двама арестувани за опит за убийство на знакова ъндърграунд фигура
Открито е и оръжието на престъплението
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Открито е и оръжието на престъплението
Искали са да то сплашат
Стоянов и сина му са с опасност за живот
Все още няма задържан за стрелбата в столичния район "Младост"
Куршумите по Митко Русия, който вчера бе ранен на бензиностанция в София, се разминават буквално на милиметри от резервоарите с газ. Така той избягва...