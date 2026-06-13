Русия се отказва от френските Мистрали
Русия обяви, че се отказва от поръчаните на Франция хеликоптероносачи "Мистрал" на стойност 1,2 млрд. евро и вместо това ще построи свои бойни кораби,...
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Русия обяви, че се отказва от поръчаните на Франция хеликоптероносачи "Мистрал" на стойност 1,2 млрд. евро и вместо това ще построи свои бойни кораби,...
Франция предаде на Москва предложението си за разтрогване на договора за доставка за руските ВМС на два вертолетоносача тип Мистрал, пише в. "Коммерса...