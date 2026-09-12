Оланд отказа на Путин за корабите "Мистрал"
Договорът за доставка на два френски десантни кораба „Мистрал" за руската флота между Франция и Русия, беше разтрогнат, съобщи BBC. Френското правите...
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Договорът за доставка на два френски десантни кораба „Мистрал" за руската флота между Франция и Русия, беше разтрогнат, съобщи BBC. Френското правите...
Руската парична единица се срина до 70 за 1 евро, загуби 8% от стойността си за седмица Москва. Депутатите от Руската Дума обсъждат създаването на но...
От хеликоптероносача "Мистрал", който носи името "Севастопол" и който по договор Франция трябва да предаде на Русия догодина, е откраднато електронно...
Франция отложи за неопределено време доставката на първия от двата кораба клас Мистрал за Русия, като се позoва на конфликта в източната част на Украй...
Париж. Френското правителство обяви днес, че още не са изпълнени условията да бъде предаден поръчаният от Русия авионосещ кораб "Мистрал", като по тоз...
Москва. Първият кораб клас Мистрал ще бъде предаден на Русия от френската страна на 14 ноември, съобщи в сряда руският вицепремиер Дмитрий Рогозин, пр...
Париж. Франция обяви, че доставката на първия кораб "Мистрал" за Русия ще бъде отложена с оглед на настоящото положение в Източна Украйна, предадоха с...
Париж. Френският президент Франсоа Оланд обеща, че френската страна ще изпълни своите конкретни задължения по строителството на първия кораб „Мистрал"...
Вашингтон. Американски законодатели призоваха Франция в четвъртък да отмени продажбата на два модерни кораба клас "Мистрал" на Русияи предлагат те да...