Мистер Сенко започнал от метач в цирк
Сценичният му костюм и тиха уличка напомнят за него в родния му град Великият български маг Мистер Сенко обикалял света, горд от факта, че е роден въ...
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Сценичният му костюм и тиха уличка напомнят за него в родния му град Великият български маг Мистер Сенко обикалял света, горд от факта, че е роден въ...
Преди 110 години великият фокусник се ражда във Враца В многобройните страници на родната история, изпълнена с всемогъщи царе, гениални артисти, вели...