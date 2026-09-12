Шефът на Елаците с голямо признание. Наградата
Инж. Драгомир Драганов е професионалист с над 40-годишен опит в минната индустрия
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Инж. Драгомир Драганов е професионалист с над 40-годишен опит в минната индустрия
Управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов е удостоен с наградата "Мистър Икономика" за цялостен принос
Председателят на Съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп - инж. Никола Добрев е тазгодишният носител на наградата "Мистър Икономика". Петя Димитрова, п...
Бизнесът очаква стабилност и предвидимост през 2015, за да бъде по-смел в инвестициите си, казва Иван Папазов
Изпълнителният директор на "Винпром Пещера" Иван Папазов е тазгодишният носител на наградата "Мистър Икономика". Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпъ...
Общо 33-ма мениджъри и собственици на компании в битка за Оскарите на бизнеса