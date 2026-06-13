Нови подробности за мисията до Луната. Ключова маневра
Астронавтите на борда на мисията „Артемис 2“ вече пътуват към Луната, след като извършиха мощното включване на двигателя малко преди 3 часа българско...
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Астронавтите на борда на мисията „Артемис 2“ вече пътуват към Луната, след като извършиха мощното включване на двигателя малко преди 3 часа българско...
Идеята за ядрен реактор на Луната не е нова, но сега вероятно ще влезе в действие