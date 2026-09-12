Достойно за Гинес. Най-голямата клавиатура (снимки)
Голяма почти колкото една лека кола
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Голяма почти колкото една лека кола
Отказа да пусне НАП на проверка, агенцията започва ревизия
На 27 октомври църквата почита Свети Нестор
Британски фотограф създаде миниатюрни копия на къщи за мишки в градината си
Спътникът на Бога на щастието обича и цени парите
Спокойно - гризачът е сварен, не пренася зарази, заявиха медиците
Пловдив. Сервираха мъртва мишка в попарата на 2-годишно дете в клиниката по инфекциозни болести на Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив. ...
София. Компанията I.R.I.S. пусна в серийно производство компютърната мишка скенер IRIScan Mouse. Достатъчно е да натиснете копче и да придвижите мишка...
Лос Анджелес. Почина създателят на компютърната мишка д-р Дъглас Енгелбарт. По информация от световните медии, легендата на информатиката си е отишъл...