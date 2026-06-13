Нова чешма чака „най-гиздавата мома” в Разград
Конкурсът „Мис носия" част от програмата на фолклорния събор „Лудогорие" през юли Нова чешма, съградена от фолклористи, бе осветена на Гергьовден в т...
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Конкурсът „Мис носия" част от програмата на фолклорния събор „Лудогорие" през юли Нова чешма, съградена от фолклористи, бе осветена на Гергьовден в т...