Мис Баскетбол е "Последния оцелял"
Симона Димитрова оцеля на глад и студ, пребори мъжете Мис Национален отбор по баскетбол Симона Димитров отново доказа, че освен с красота се отличава...
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Симона Димитрова оцеля на глад и студ, пребори мъжете Мис Национален отбор по баскетбол Симона Димитров отново доказа, че освен с красота се отличава...