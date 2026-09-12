Отричат слух, че Миролио е карал БМВ-то ковчег (ОБЗОР)
"Не мога да променя посоката на вятъра, но мога да наглася платната, за да стигам винаги моите дестинации и цели." Това е написала в петък следобед в...
Следете всички новини, анализи и коментари за Миролио. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Не мога да променя посоката на вятъра, но мога да наглася платната, за да стигам винаги моите дестинации и цели." Това е написала в петък следобед в...
Сливен. Италианският бизнесмен с български паспорт Едоардо Миролио доведе нов инвеститор в Сливен. Този път от далечна Австралия. Предложение за инве...
Сливен. Текстилният магнат Едоардо Миролио бе сред хилядите жители на сливенска област, дошли на митинг-концерта на ГЕРБ в Сливен. Снощи множеството...