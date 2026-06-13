Mирно шествие до жандармеристи в Гърмен
Стотици жители на Гърмен участваха в поредния мирен протест в сряда вечерта. Те се събраха към 19,00 часа пред сградата на кметството. С развети бълга...
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Стотици жители на Гърмен участваха в поредния мирен протест в сряда вечерта. Те се събраха към 19,00 часа пред сградата на кметството. С развети бълга...
Мирно шествие ще се проведе в Гърмен срещу ромите в 17,30 часа днес. Решението бе взето от Инициативния комитет, който бе създаден след уличната война...
Хиляди излязоха по улиците на Балтимор, щата Мериленд, за да участват в "митинг на победата". Той бе вчера и с него хората за пореден път се обявиха с...