Тежък удар! Русия отмъщава на Украйна заради мирната конференция
Твърди се също, че руските военни са направили 10 опита да щурмуват украински позиции на фронта
Следете всички новини, анализи и коментари за Мирна Конференция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Твърди се също, че руските военни са направили 10 опита да щурмуват украински позиции на фронта
Женева. Повече от 1900 жертви е имало в Сирия през последните 10 дни, по време на които опозиция и кабинет се опитваха да се договорят на конференцият...
Женева. "Не можем априори да наричаме Башар Асад "престъпник", заяви в интервю за Си Ен Ен руският премиер Дмитрий Медведев. "Асад е действащ държаве...
Монтрьо. Днес в Швейцария започва международната мирна конференция за Сирия, която цели да намери политическо решение на 3-годишния сирийски конфликт,...
Истанбул. Двудневно заседание на ръководството на Сирийската национална коалиция, което ще се проведе на закрити врата, се открива днес в Истанбул, пр...
Асад няма да има роля в бъдещото правителство на Сирия
Дамаск. Сирийският президент Башар ал-Асад иска да се кандидатира за трети мандат, обяви самият той в телевизионно интервю вчера. Той изрази съмнение,...
Опозиционните сили ще бойкотират мирната конференция
Москва. Владимир Путин заяви, че Москва още не е доставила усъвършенствани ракети S-300 на Сирия, предаде Би Би Си "Договорът беше подписан преди ня...