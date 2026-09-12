Локдаун? Такова животно у нас няма
Това твърди проф. Мира Кожухарова
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Това твърди проф. Мира Кожухарова
Това коментира в ефира на Нова тв проф. Мира Кожухарова.
Според нея новите мерки, които ще влязат в сила от 7 септември ще окажат влияние върху актуалната картина
Елитен наш професор направи поредния си експертен коментар
Ако не изпълним ваксинацията на населението, септември или октомври може би няма да бъдем защитени от друга вълна
Това коментира съветникът на служебния министър проф. Мира Кожухарова
Тя стана съветник на здравния министър
Това може да се наложи според д-р Мира Кожухарова
Сега пандемията следва епидемичните закономерности,
Няма някакво специално увеличаване на случаите
Оттук-нататък вниманието трябва да бъде насочено към хората с тежка пневмония
1134 случая на морбили са регистрирани у нас от февруари до 8 август тази година
София. Вирусът на ебола не се предава толкова лесно – човек не може да се зарази в България. Това посочи пред bTV националният консултант по епидемиол...