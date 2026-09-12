Гърмен помага семейство без дом
В община Гърмен започна кампания за подпомагане на семейство, което загуби своя дом след пожар. Инициативата е на кмета Минка Капитанова, която призов...
Следете всички новини, анализи и коментари за Минка Капитанова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В община Гърмен започна кампания за подпомагане на семейство, което загуби своя дом след пожар. Инициативата е на кмета Минка Капитанова, която призов...
Минка Капитанова печели изборите в община Гърмен, това сочат предварителните резултати от вота на местните жители. На балотажа за кмет гласуваха 9959...
Кметът на Гърмен Минка Капитанова не може да има лична охрана. Няма основания за това, съобщи в сутрешния блок на бТВ генералният секретар на МВР Геор...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов е изпратил на 1 юли писмо до общинския съвет в Гърмен и до общинския кмет Минка Капитанова. С него...
Оптимист съм, че българи и роми ще живеят в мир, казва Минка Капитанова Градоначалникът на Гърмен ще се бори за нов мандат Има ли протест, кметът тр...
Почти по едно също време настоящият кмет на община Гърмен Минка Капитанова и бившият управник Ахмед Башев са сезирали прокуратурата с искане за разсле...
Обжалвам това решение, не съм нарушила устава, твърди Минка Капитанова Благоевград. ДПС-Гърмен на свое събрание взе решение за изключването на кмета...
Благоевград. ГЕРБ внесе жалба в Административен съд с искане за касиране на изборите в Oбщина Гърмен. Това съобщи на пресконференция областният коорди...
Община Гърмен ще стане по-зелена и по-красива в следващите две години. Това е сигурно, след като на кметския стол седна 40-годишната Минка Капитанова...