Всичко за Минка Капитанова

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ДПС загуби община Гърмен

ДПС загуби община Гърмен

Минка Капитанова печели изборите в община Гърмен, това сочат предварителните резултати от вота на местните жители. На балотажа за кмет гласуваха 9959...

01 ноември | 20:11
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Кмет на барикадата

Кмет на барикадата

Оптимист съм, че българи и роми ще живеят в мир, казва Минка Капитанова Градоначалникът на Гърмен ще се бори за нов мандат Има ли протест, кметът тр...

28 май | 20:50
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