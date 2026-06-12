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Решават у нас за пътя на газа

Решават у нас за пътя на газа

Добрев рекламира "Силистар" и "Терес" пред петролни гиганти в Лондон Девет министри на енергетиката от ЕС и двама еврокомисари ще обсъждат пътя на га...

09 февруари | 7:55
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