Трима от кабинета на среща в Монтана
Вицепремиерите Меглена Кунева и Румяна Бъчварова, както и министърът на икономиката Божедар Лукарски, идват в понеделник в Монтана, за да се срещнат с...
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Вицепремиерите Меглена Кунева и Румяна Бъчварова, както и министърът на икономиката Божедар Лукарски, идват в понеделник в Монтана, за да се срещнат с...
Добрев рекламира "Силистар" и "Терес" пред петролни гиганти в Лондон Девет министри на енергетиката от ЕС и двама еврокомисари ще обсъждат пътя на га...