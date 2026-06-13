Министър Василева ще спира строежа на Корал
Строежът на Къмпинг Юг на плажа Корал временно ще спре. Министърът на екологията Ивелина Василева има готовност да издаде принудителна административна...
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Строежът на Къмпинг Юг на плажа Корал временно ще спре. Министърът на екологията Ивелина Василева има готовност да издаде принудителна административна...