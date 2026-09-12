Министър Танева: Къщи за гости ще връщат субсидии
17 собственици на къщи за гости са предадени на прокуратурата след проверките на земеделското министерство
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17 собственици на къщи за гости са предадени на прокуратурата след проверките на земеделското министерство
Oт началото на авгycт до момента cа били pегиcтpиpани cамо 6 нови огнища на болестта, съобщи земеделският министър Десислава Танева
От началото на руското ембарго през август 2014 г. до януари 2016 г. българското земеделие по отделни сектори е загубило близо 300 милиона лева приход...
Капацитетът на България е над 580 млн. тона, обясни министър Десислава Танева Износът на вино отбелязва ръст въпреки намалелите количества към Русия....